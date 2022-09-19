Как сообщает Politeka.net, украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко отметился милым поступком перед стартом поединка 8-го тура английской Премьер-лиги против "Вест Хэма". Этим поступком восхитился на своем Instagram известный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов.

Так, во время этой процедуры рядом с футболистами "Эвертона" на газоне стояли двое детей - мальчик и девочка. Поскольку погода была не самая теплая, то украинский защитник Виталий Миколенко решил позаботиться о девочке и единственный из игроков снял свою спортивную куртку и надел ее на девочку, чтобы она не замерзла.

Видео этого трогательного эпизода опубликовал Юрий Горбунов.

"В этом сила украинцев! Виталий Миколенко, перед матчем "Эвертона" с "Вест Гэмом", отдал свою куртку мерзшей на ветру девочке! Слова лишние!", - написал Юрий Горбунов.

В комментариях украинцы засыпали футболиста комплимента, умилившись его поступком: "Поступок настоящего мужчины и отца", "Настоящий мужчина", "Очень мило...", "Нация сильных и щедрых людей!", "Горжусь нашими людьми!".

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