Популярная украинская блогерша и одна из самых ярких участниц шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которая получила милое прозвище "Зайка", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила необычное видео, а в подписи к нему рассказала поклонникам, как начинается ее утро.

В коротком цикличном видео Юлия запечатлена у газетного ларька с модными журналами на витрине. Перед камерой она пояивлась в черном наряде, который почти полностью закрывает большая развернутая газета, а в руках держит большой стакан с кофе. Волосы девушки собраны в элегантную прическу, на ее шее массивно золотистое ожерелье, а на лице аккуратный макияж. Она не спеша попивает кофе, читая газету.

В подписи к публикации Бельченко написала: "Свое утро начинаю с кофе Starbucks и новостей. А вы?". Пользователи тут же принялись комментировать видео, отвечая на вопрос блогерши: "Свое утро я начинаю с зарядки", "Каждое мое утро начинается одинаково. Встаю к сынку, а потом уже и Инстаграм", "Проверка ленты", "С новостей! А потом – кофе, и все остальное", "С растворимого Jacobs", "Ого, красиво", "Вау, круто", "Класс", "Свое утро я тоже начинаю с новостей".

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