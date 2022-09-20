Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер - известная украинская певица, которая была солисткой группы ВИА Гра до 2011 года. А несколько лет назад звезда решила попробовать себя на шоу "Маска", где показала свой оперный вокал. Но детектив Андрей Данилко узнал певицу несмотря не на что. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Мейхер поделилась фото в черном платье, позируя среди деревьев. Звезда опубликовала несколько фото, где впечатляла роскошной фигурой.

Фанаты, включая Санту Димопулос, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Невероятная", "Вы прекрасная!!! Как внутри, так и снаружи", "Бесподобная", "Как всегда бесподобно и шикарно", "Соблазнительная", "Волшебная".

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