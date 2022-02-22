Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер - легендарная солистка группы ВИА Гра, которая была в коллективе по 2011 год. После этого звезда снималась в фильмах, а также выпустила несколько сольных музыкальных композиций. Также артистка выступила в первом сезоне "Маски", где под образом луны продемонстрировала свой оперный вокал. Сейчас Надя занимается созданием одежды и продвигает личный бренд. Не забывает Мейхер и об Инстаграм, где показала стильное платье, хвастаясь роскошной фигурой.
На фото Надя была в наряде, который идеально подчеркнул бедра. Звезда улыбалась, сделав селфи перед зеркалом.
А на еще одном фото Мейхер показала свою внешность крупным планом. Звезда сделала селфи, показав честное фото без ретуши.
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"Энергия всего", - подписала кадр хештегом Надя.
Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер добавила образу "перчинки", надев необычный аксессуар
Также Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Мейхер пленила чувственным видом в платье с перьями
А еще Politeka писала, что Мейхер показала платье собственного авторства и призналась, чем вдохновлялась