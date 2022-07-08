Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер - известная украинская певица, которая прославилась благодаря 11-летней карьере в группе "ВИА Гра". Также Надя участвовала в шоу "Маска", где спряталась за образом Луны, но Андрей Данилко угадал красотку. Надя, как и другие украинские звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе с российской оккупацией. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанами многим интересным. А в этот раз Мейхер поделилась эффектным образом в своем сторис.

Звезда на фото была в черном платье с вырезом, подчеркнув свои формы. Дополнила образ Надя шляпкой, поясом и босоножками.

Стоит отметить, что платье у Мейхер собственного дизайна. Надя неоднократно рассказывала, что занимается созданием одежды для собственного бренда.

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер обратилась к украинским защитникам, трогательные кадры

А еще Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Мейхер в узком платье заворожила идеальными изгибами: как фарфоровая статуэтка

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер эффектно подчеркнула широкие бедра узкой юбкой