Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая год назад родила сына Льва, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась очаровательным видео, на котором продемонстрировала стильный образ.

Как видно, Даша запечатлена в своей гардеробной, где записывает видеоролики со своими примерками и созданиями образов. Так, в этот раз она показала, как создавала образ для похода с сыном к врачу и к своему косметологу. Для этого выхода блогерша выбрала классический сдержанный лук – черное платье в пол и серо-деленый укороченный пиджак. Свой образ она дополнила стильными туфлями на низком ходу и небольшой сумочкой.

В подписи к видео Квиткова написала: "Что-то в этом есть. Как вам?". Поклонники не прошли мимо и принялись комментировать новый образ блогерши: "Чего вы боитесь ярких цветов?", "Красиво", "Фигурка невероятная", "Класс! Вы вдохновляете выглядеть красиво! Про яркие цвета – это смешно. Сейчас тренд на естественные цвета", "Фантастическая", "Красавица", "Очень красивая", "Мне нравится платье и подчеркнутая талия за счет укороченного пиджака", "Красота", "У вас очень красивый и приятный украинский язык".

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