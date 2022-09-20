На своей странице в Instagram звезда разместила фото, где с украинским флагом позирует на фоне здания Капитолия в столице США.

"Я в Вашингтоне возле Капитолия US Congress обращаюсь ко всем украинцам в Америке: Активизируйтесь, чтобы провести встречи с американскими конгрессменами. Лоббируйте Украину! Просите оружие для наступления! Просите энергетическую помощь! Просите о помощи в расследовании уже более 30 тыс. преступлений, что совершила россия против украинцев", - пишет Руслана.

Лыжичко призвала всех неравнодушных приходить на встречу возле Белого Дома, чтобы в который раз напомнить американцам о войне в Украине.

"Чем больше будет нас, тем больше будет помощи! Сейчас не может быть личных дел. Есть только общее дело и общая цель - победа Украины. Мы должны убеждать американцев помочь нам чем быстрее остановить кровавую войну путина, потому что каждую минуту в Украине гибнут наши вами собратья", - подчеркнула певица.

Поклонники в комментариях поддержали артистку: "Энергия и сила нашего народа в одном лице😉. Вы невероятная, очень", "Наша Руслана, мой лучик ❤️ Настоящая энергия и сила Украины в твоих венах", "Спасибо, что приехали к нам, что присоединились к протесту, и делаете все возможное для нашей победы".

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