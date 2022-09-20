Евгений Крутоголов признался, что не считает поступок продюсера Бланара правильным, а наоборот, но оправдание все же ему нашел.

Популярный украинский актер комедийного проекта "Дизель Шоу" Егор Крутоголов объяснил, почему шеф-редактор "Дизель Студио" Алексей Бланар назвал украинскую актрису Ксению Мишину "политической хвойдой". Оправдать своего друга он попытался в интервью радиоведущему Славе Демину на Youtube.

Евгений Крутоголов признался, что не считает поступок продюсера Бланара правильным, а наоборот. Поэтому он попросил коллегу извиниться. Такие слова Бланара в сторону Мишиной актер объясняет тем, что он находился в оккупации.

"Конечно, так говорить нельзя, но и ей не следовало такого говорить... Он попал в оккупацию. К нему приехали на танке, разломали ворота. У него трое детей, они были на улице, на них нацелили автоматы. Начали обыски и прочее. Они 17 дней находились в оккупации, многое натерпелись. Когда он услышал, что нас сравнили с рашистами, именно Ксения, его рвануло просто", – рассказал Егор Крутоголов.

Также он добавил, что Алексей Бланар и его семья не пострадали, однако на зверства насмотрелись.

"Они пристрелили на глазах его детей собаку и хотели пристрелить вторую. Но вторую успели забрать. Вырвали танком генератор, обыскивали дом и так далее. Детей не трогали, но целились в них оружием", - добавил Егор Крутоголов.



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