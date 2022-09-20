Украинская актриса и первая героиня "Холостячки" Ксения Мишина активно ведет социальные сети, рассказывает о своей жизни и впечатляет образами. Исполнительница также честно показывает, что не всегда ее будни бывают радужными и позитивными.
«Один проснулся, вторая – нет. А вот завтрак для сына от ленивой мамы» - прокомментировала типичные будни артистка, не забыв показать интересные фото.
Также Ксения пожаловалась на сына, который слишком много проводит время с телефоном во время школьных занятий: "Ну это уже просто невозможно, не знаю что делать, забрала телефон и пойдет на занятия сегодня без него, как быть?".
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Также Ксения вспомнила, что раньше помогло выбраться ей из депрессии.
«Это произошло со мной три года назад… Абсолютно уставшая и забитая в темный угол я направила запрос во вселенную – найти решение и объяснение моего психоэмоционального состояния. И тогда в моей жизни отличным способом появились медитации. Придя к регулярной практике, я получила мощный импульс к развитию и масштабированию личности».
Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.
Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.