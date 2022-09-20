Хореограф Тетяна Денисова до начала полномасштабного вторжения работала на одном из танцевальных шоу в Украине, но еще тогда ездила развлекать россиян. Илона Гвоздева не понимала, почему изменница продолжала сниматься на украинском телеканале.
Гвоздева призналась в интервью для "ЖВЛ", что в начале вторжения писала Денисовой и пыталась к ней достучаться.
После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Тетяна Денисова осталась жить в рф и молчит об ужасных преступлениях оккупантов. Илона Гвоздева писала ей, но не добилась ничего. Она отреагировала на решение Денисовой очень эмоционально.
"Когда ты, бл*ха, вернулась в россию, села снова в кресло судить другое танцевальное шоу, и ты прекрасно понимаешь, что здесь происходит с твоими коллегами, друзьями, знакомыми и вообще, какая ситуация, ну то ты просто с*ка. Другого понимания у меня уже нет", — высказалась Илона Гвоздева.
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Танцовщица поделилась, что было ошибкой и вообще приглашать Татьяну Денисову на танцевальное шоу в Украину, которое снимали до 24 февраля.
"У нас что, своих кадров не хватает? Опять одни и те же лица, да еще те, кто живет в россии. Почему не давать дорогу молодым, перспективным?", - сказал Илона Гвоздева.
Напомним, что Гвоздева из "Танців з зірками" похвасталась, как надо баловать себя каждой женщине.
Как сообщала Politeka, Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, как отмечала день рождения и что делал ее муж.
Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" с дочерью впечатлила танцем.