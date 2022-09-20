Как сообщает Politeka.net, солистка группы "The Hardkiss" и певица Юлия Санина после нападения рф на Украину уехала за границу. Артистка принимает участие в благотворительных концертах в поддержку Украины и делает все ради Родины.

На своей странице в Инстаграм артистка решила ответить на несколько вопросов своих подписчиков.

В частности, артистка сделала признание о своем эмоциональном состоянии. Как рассказала Юлия Санина, ей понадобилось много времени, чтобы вытащить себя из "эмоциональной ямы". Выйти из нее ей помогли ВСУ.

"Качели в последнее время происходят со многими часто, но я себя в последнее время "перекачала". Появилась в сети только сейчас, потому что хочу быть вам поддержкой, а не наоборот. Горжусь нашими людьми, и особенно ВСУ, они как никто другой поднимают настроение", - призналась солистка группы "The Hardkiss".

Также певица Юлия Санина рассказала, как для нее начался учебный год сына. В этом году Даня пошел в первый класс. Исполнительница призналась, что сначала думала, чтобы сын в целях безопасности учился в режиме онлайн. Впрочем, Санина решила, что мальчику будет сложно, потому нашла школу, которая работает офлайн.

Как призналась исполнительница, ее сентябрь "превратился в непонятно что", но все же она смогла справиться с задачами.

Напомним, что Санина из The Hardkiss покорила роковым образом с эффектными косичками.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss рассказала, как украинцы могут попасть на их концерт.

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss рассказала о сорванном концерте.



