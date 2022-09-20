Во время полномасштабного российского вторжения появились слухи о разводе звездной пары Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко, ведь певица со своей мамой и дочерью уехала за границу, а артист остался в Украине. В интервью для "ЖВЛ" певец рассказал о причинах ссор с любимой.

На фоне слухов о расставании с Тоней Матвиенко, певец дал понять, что не собираются этого делать. Арсен Мирзоян, в свою очередь, признается, что ссоры между ними, как и у других пар, бывают. Но они вместе работают над проблемами и пытаются понять друг друга.

"Кто-то кого-то не услышал, недослышал, не понял. Нам кажется, что в последние годы есть потребность в представителе такой профессии как коммуникатор. Это специальный человек, который будет объяснять о чем именно говорит партнер. А между нами с Тоней нет коммуникатора, поэтому мы пытаемся понимать", - рассказал Арсен Мирзоян в интервью.

Сейчас Тоня находится в Великобритании, а вот Арсен – в Украине. Знаменитость живет со звездной тещей. Артист Арсен Мирзоян добавляет, что несмотря на то, что видятся они раз в три месяца, стараются поддерживать друг друга и относиться с пониманием.

Напомним, что жена Мирзояна Матвиенко растрогала новой песней на украинском языке.

Как сообщала Politeka, жена Мирзояна Матвиенко показала выросшую красавицу-дочь, которую родила в 17 лет.

Также Politeka писала, что жена Мирзояна Матвиенко впечатлила вокалом с легендарной мамой, кадры.