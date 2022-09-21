Накануне артистка впервые рассказала о своей борьбе с раком, но, несмотря на тяжелую болезнь, она не прекращала радовать поклонников своим талантом.

В этот раз на своей странице в Instagram Оксана Муха поделилась кадрами с допремьерного показа фильма "Щедрик" украинского режиссера Олеси Моргунец-Исаенко, который прошел в Риме. Именно в этой ленте звезда "Голоса країни" впервые попробовала себя в роли актрисы.

"Щедрик" - песня, которая делает людей счастливыми. В это верила украинская девочка, в этом фильме... Историческая драма, которая, к сожалению, снова стала актуальной сегодня. Очень радуюсь, что был полный зал, люди были настолько поражены, что до последней секунды титров не поднимались с кресел, даже после того, как включился свет, они молча сидели, приходя в себя от эмоций…", — рассказывает певица.

"Я мечтаю, чтобы фильм «Щедрик» перевели на те языки, которые нужны для того, чтобы мир мог понять нас через эту картину. Смог получить ответ на их вопрос: почему у нас война? Нам это нужно. Украине это нужно. Миру это нужно. Спасибо Олесе Моргунец за возможность сыграть свою первую в жизни роль именно в твоем фильме. Для меня это большая честь", - признается Муха.

Певица также обратилась к украинцам с важной просьбой: поддержать украинский кинематограф.

"Прошу, если ситуация в Украине будет разрешать, посетите этот фильм в кинотеатре, а не ищите пиратскую версию в нете.. У нас есть чем гордиться. Поддерживаем свое. Учим свою историю. Слава Украине! 💙💛", — подчеркнула Оксана.

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