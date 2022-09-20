Как сообщает Politeka.net, после освобождения Изюма продолжают всплывать свидетельства не только зверств оккупантов, но и их позорного поведения. Жительница Изюма, рассказала, что оккупанты даже ношеные женские трусы крали.
Видео с ее рассказом поделился на своей странице в Instagram украинский продюссер и рэпер Потап (Алексей Потапенко).
На кадрах, которые показал Потап, местная жительница эмоционально рассказывает: оккупанты не брезговали ничем: даже ношеное белье для них было трофеями.
"Крали все. Вот что говорили о них - унитазы - это чистая правда. Не только унитазы и машинки… Они воровали даже ношеные трусы и лифчики женские. Все забирали: чашки, кружки, ложки, дорожки, ковры снимали, трусы", - рассказала женщина.
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"Изюм... подонки", - подписал видео Потап.
В комментариях украинцы согласились с выводами артиста после увиденного и нашли другие названия для оккупантов из россии: "Дикари", "Отбросы общества", "Это мусор, болезнь и отходы на нашей земле!! Нужно уничтожить, чтобы и следа не было!", "Орки хуже племен первобытных людоедов", "Нищета, как в материальном, так и в духовном смысле".
Напомним, приемная дочь Потапа в спортзале сверкнула татуированным телом.
Как Politeka сообщала, приемная дочь Потапа впечатлила фигуркой в спортзале.
Также Politeka писала, Потап вернулся в Украину и показал лицо, которое парализовало за границей.