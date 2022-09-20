Потап показал видео с рассказом жительницы Изюма - когда оккупанты убежали из своей "базы", все награбленное они взять не смогли. Там оставались холодильники, стулья, посуда, женская, детская обувь.

Как сообщает Politeka.net, после освобождения Изюма продолжают всплывать свидетельства не только зверств оккупантов, но и их позорного поведения. Жительница Изюма, рассказала, что оккупанты даже ношеные женские трусы крали.

Видео с ее рассказом поделился на своей странице в Instagram украинский продюссер и рэпер Потап (Алексей Потапенко).

На кадрах, которые показал Потап, местная жительница эмоционально рассказывает: оккупанты не брезговали ничем: даже ношеное белье для них было трофеями.

"Крали все. Вот что говорили о них - унитазы - это чистая правда. Не только унитазы и машинки… Они воровали даже ношеные трусы и лифчики женские. Все забирали: чашки, кружки, ложки, дорожки, ковры снимали, трусы", - рассказала женщина.

"Изюм... подонки", - подписал видео Потап.

В комментариях украинцы согласились с выводами артиста после увиденного и нашли другие названия для оккупантов из россии: "Дикари", "Отбросы общества", "Это мусор, болезнь и отходы на нашей земле!! Нужно уничтожить, чтобы и следа не было!", "Орки хуже племен первобытных людоедов", "Нищета, как в материальном, так и в духовном смысле".

Напомним, приемная дочь Потапа в спортзале сверкнула татуированным телом.

Как Politeka сообщала, приемная дочь Потапа впечатлила фигуркой в спортзале.

Также Politeka писала, Потап вернулся в Украину и показал лицо, которое парализовало за границей.