На своей странице в Instagram звезда сообщила, что вместе с украинскими активистами пришла к зданию Белого Дома в столице США и обратилась к Джо Байдену.

"У Белого Дома в Вашингтоне присоединилась к ежедневному митингу dailyrally, которые проводят US Ukrainian Activists. Ежедневно, начиная с 24 февраля, уже 208 дней подряд украинцы приходят в Белый Дом. У стен Белого Дома я обратилась к господину Президенту Joe Biden со словами благодарности за поддержку, но в то же время с призывом действовать быстрее, пока еще не слишком поздно: Мир уже никогда не будет таким, каким был до 24 февраля", - рассказывает Руслана.

Лыжичко призвала всех находящихся в том регионе украинцев приобщаться к этим ежедневным митингам возле Белого Дома, а также не уставать выходить на акции в своих городах, где бы вы ни были.

"Как человек, который изо дня в день стоял на Майдане, я знаю, что побеждает тот, кто не сойдет, пока не победит. Сегодня украинцы как кисточки в руках Бога: творят вдохновение, которого еще не было! Спасибо вам за свет ваших сердец! Спасибо всем украинцам, которые без устали ежедневно напоминают миру, что Украина нуждается в оружии, чтобы преодолеть россию", — подчеркнула певица.

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