Під час повномасштабного російського вторгнення з'явилися чутки про розлучення зіркової пари Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнка , адже співачка зі своєю мамою та дочкою виїхала за кордон, а артист залишився в Україні. В інтерв'ю для "ЖВЛ" співак розповів про причини сварок із коханою.

На тлі чуток про розлучення з Тонею Матвієнко, співак дав зрозуміти, що не збираються цього робити. Арсен Мірзоян зізнається, що сварки між ними, як і в інших пар, бувають. Але вони разом працюють над проблемами та намагаються зрозуміти один одного.

"Хтось когось не почув, недочув, не зрозумів. Нам здається, що останніми роками є потреба у представнику такої професії як комунікатор. Це спеціальна людина, яка пояснюватиме про що саме говорить партнер. А між нами з Тонею немає комунікатора, тож ми намагаємося розуміти", - розповів Арсен Мірзоян в інтерв'ю.

Зараз Тоня знаходиться у Великій Британії, а ось Арсен – в Україні. Знаменитість живе із зоряною тещею. Артист Арсен Мірзоян додає, що незважаючи на те, що бачаться вони раз на три місяці, намагаються підтримувати один одного і ставитись із розумінням.

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