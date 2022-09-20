Популярний український актор комедійного проекту "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов пояснив, чому шеф-редактор "Дизель Студіо" Олексій Бланар назвав українську актрису Ксенію Мішину політичною хвойдою. Виправдати свого друга він спробував в інтерв'ю радіоведучому Славі Дьоміну на Youtube.
Євген Крутоголов зізнався, що не вважає вчинок продюсера Бланара правильним, а навпаки. Тому він попросив колегу вибачитись. Такі слова Бланара у бік Мішина актор пояснює тим, що він перебував в окупації.
"Звичайно, так говорити не можна, але їй не слід було такого говорити... Він потрапив в окупацію. До нього приїхали на танку, розламали ворота. У нього троє дітей, вони були на вулиці, на них націлили автомати. Почали обшуки та інше. Вони 17 днів перебували в окупації, багато натерпілися. Коли він почув, що нас порівняли з рашистами, саме Ксенія, його рвонуло просто", – розповів Єгор Крутоголов .
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Також він додав, що Олексій Бланар та його родина не постраждали, проте на звірства надивилися.
"Вони пристрілили на очах його дітей собаку і хотіли пристрелити другого. Але другого встигли забрати. Вирвали танком генератор, обшукували будинок і так далі. Дітей не чіпали, але цілилися в них зброєю", - додав Єгор Крутоголов.
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