Популярный украинский артист Андрей Данилко, более известный под сценическим именем Верка Сердючка, который сейчас со сценической мамой Инной Белоконь и своим музыкальным бэндом активно гастролирует по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины, поделился в Instagram необычными кадрами.

На этих новых снимках похудевший Андрей с черной маской на подбородке удивил публику видом себя и Белоконь вне сцены. Артисты запечатлены в неформальной обстановке, они сидят за столиком в уличном кафе, а перед ними на столе пачка сигарет и пепельница. Судя по всему, и Данилко и его "мама" курят. При этом они выглядят очень естественно и непринужденно, а еще весело проводят время между выступлениями.

Данилко не стал подписывать эти фото, зато поклонники тут же принялись комментировать его публикацию: "Эта парочка на этой странице – мой любимый вид контента. Не останавливайтесь", "Вы наши любимые!", "Замечательные", "Самые лучшие", "Обожаю вас", "Обожаю", "Вы супер!", "Андрей, всей страной ждем от вас новый мюзикл ко дню победы!", "Хорошо и непринужденно", "Андрей, люблю Вас!", "Такие вы классные", "Настоящие", "На вас можно смотреть бесконечно!", "Настоящие, живые, такие как мы".

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