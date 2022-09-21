Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина-Вселенная", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников, показав горячие кадры из новой фотосессии и сделав неожиданное признание.

На новых фотографиях Анна запечатлена в удивительной локации у моря, как видно, она примеряла два соблазнительных образа. Так, на одной из фотографий модель стоит по пояс в воде, на ней белоснежная рубашка, под которой нет лифа, и кружевные трусики. Ее волосы распущены и растрепаны ветром, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Неплях написала неожиданное откровение: "Я не умею делать что-нибудь на половину. Меня или заносит на большой скорости вперед, к небесам, или я на "нейтралочке". Но нет ничего хуже, чем всю жизнь прожить на безразличии, так и не почувствовав весь спектр эмоций и ощущений. И так во всем – от работы до любви. Когда мне что-то действительно нравится, я растворяюсь как сахар в горячем чае. Если бы ты только позволил раствориться в тебе полностью, я не думая сделала это. В моей песне есть фраза "ты мое море". В тебе столько же глубины, истории, бескрайности и свободы. И к тебе всегда тянет. Ты охватываешь своими объятиями, словно море в 40 градусную жару, и тогда кажется, что весь мир подождет. Вот и я жду…".

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