Как пишет Politeka.net , жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина на своей странице в Инстаграм в разделе stories отвечала на вопросы фанатов. Провокационных вопросов от интернет-пользователей не пришлось долго ждать. Один из фолловеров спросил 35-летнюю женщину, почему она до сих пор не родила ребенка, на что Кристина резко ответила:

«А вам с того что? Будет легче жить, когда я стану мамой? Но вообще удивляюсь таким вопросом, но все же скажу – всему свое время и у каждого оно разное. Поэтому не волнуйтесь за меня, думайте о себе, анонимные страницы».

Отметим, что долгое время Владимир Остапчук не публиковал снимки с женой, как и Кристина Гирнык.

Ведущий Слава Демин признался, что шоу-бизнесом пошли слухи, будто супруги разошлись. Он этому не поверил, но отметил, что у Владимира и Кристины действительно есть проблемы в браке. Сейачс они живут в разных странах.



Напомним, жена Остапчука вернулась в спорт и показала упражнение для стройных ног.

А еще Politeka сообщала, что супруга Остапчука на фоне слухов о разводе честно ответила, почему участилась в Европу.

Также oliteka сообщала, что супруга Остапчука откровенно рассказывала о своих финансах, пока муж в Италии.