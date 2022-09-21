Как пишет Politeka.net , жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина на своей странице в Инстаграм в разделе stories отвечала на вопросы фанатов. Провокационных вопросов от интернет-пользователей не пришлось долго ждать. Один из фолловеров спросил 35-летнюю женщину, почему она до сих пор не родила ребенка, на что Кристина резко ответила:
«А вам с того что? Будет легче жить, когда я стану мамой? Но вообще удивляюсь таким вопросом, но все же скажу – всему свое время и у каждого оно разное. Поэтому не волнуйтесь за меня, думайте о себе, анонимные страницы».
Отметим, что долгое время Владимир Остапчук не публиковал снимки с женой, как и Кристина Гирнык.
Ведущий Слава Демин признался, что шоу-бизнесом пошли слухи, будто супруги разошлись. Он этому не поверил, но отметил, что у Владимира и Кристины действительно есть проблемы в браке. Сейачс они живут в разных странах.
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Напомним, жена Остапчука вернулась в спорт и показала упражнение для стройных ног.
А еще Politeka сообщала, что супруга Остапчука на фоне слухов о разводе честно ответила, почему участилась в Европу.
Также oliteka сообщала, что супруга Остапчука откровенно рассказывала о своих финансах, пока муж в Италии.