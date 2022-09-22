На своей странице в Instagram Кристина Решетник разместила эффектное фото на прогулке по столице.

"Теперь по городу я не бегаю, я любуюсь ❤️ Потому что после 24 февраля совсем по-другому реагируешь на все, что рядом. Особенно, на тот город, который чуть не потерял 💛💙Рада, что мы вместе! Люблю его)", — признается жена телеведущего.

Поклонники звездного семейства Решетников в комментариях восхищаются стилем Кристины, а также делятся своими впечатлениями от жизни в Киеве:

"Супер звезда😍",

"Киев прекрасный и приветливый город💗 Именно после 24 февраля мы стали ценить все в жизни гораздо больше! Благодаря нашим защитникам, которые дарят нам новый день! Кристинка, вы как всегда очаровательна🥰",

"Вы так хороша😍 очень нравится ваш стиль 🔥 всегда все лаконично и женственно",

"Какая же ты, моя дорогая, невероятно привлекательная ❤️",

"По-доброму, я вам завидую, что вы в своем городе 🙏🙏🙏Как же я хочу ходить по своему родному городу Херсону".

Ранее жена Решетника призналась, что они долго обдумывали вопрос, где будут жить и где будут учиться их дети. Они рассматривали три варианта – Киев, Ивано-Франковск и заграницу. Но поскольку Григорий работает в Киеве, решили все вместе оставаться в столице, потому что семья должна быть вместе.

Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.

Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.

Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.