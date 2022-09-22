На своей странице в Instagram Кристина Решетник разместила эффектное фото на прогулке по столице.
"Теперь по городу я не бегаю, я любуюсь ❤️ Потому что после 24 февраля совсем по-другому реагируешь на все, что рядом. Особенно, на тот город, который чуть не потерял 💛💙Рада, что мы вместе! Люблю его)", — признается жена телеведущего.
Поклонники звездного семейства Решетников в комментариях восхищаются стилем Кристины, а также делятся своими впечатлениями от жизни в Киеве:
"Супер звезда😍",
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"Киев прекрасный и приветливый город💗 Именно после 24 февраля мы стали ценить все в жизни гораздо больше! Благодаря нашим защитникам, которые дарят нам новый день! Кристинка, вы как всегда очаровательна🥰",
"Вы так хороша😍 очень нравится ваш стиль 🔥 всегда все лаконично и женственно",
"Какая же ты, моя дорогая, невероятно привлекательная ❤️",
"По-доброму, я вам завидую, что вы в своем городе 🙏🙏🙏Как же я хочу ходить по своему родному городу Херсону".
Ранее жена Решетника призналась, что они долго обдумывали вопрос, где будут жить и где будут учиться их дети. Они рассматривали три варианта – Киев, Ивано-Франковск и заграницу. Но поскольку Григорий работает в Киеве, решили все вместе оставаться в столице, потому что семья должна быть вместе.
Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.
Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.
Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.