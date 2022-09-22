Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм она решила обнародовать информацию о фейке и показала фото российских оккупантов, которых приняли за бурятов.

Рамина объяснила, что ни в коем случае не хочет заниматься поиском "хороших бурят" и впрягаться за кого-то, но оставаться в стороне тоже не может.

«На фото НЕ БУРЯТЫ, а ЯКУТЫ) с флагом Республики Саха (Якутия). И фото сделано не в БУЧЕ... ⠀ Почему я публикую это? Потому что хочу, чтобы журналисты писали более корректно. И мы называли реальную национальную идентичность оккупантов», - отметила она.

Блогерша говорит, что не хочет, чтобы реальные преступники убежали от ответственности из-за некорректных данных.

«Если верить последним новостям, эти орки уже в земле. И так будет с каждым, вне зависимости от национальности. Оккупант является оккупантом», - добавила она.

Пользователи сети откликнулись на публикацию журналистки.

"Да, это верно! Но журналисты должны писать россияне, это русская армия? Российское лицо русской армии!"

"Ведь они держат якутский флаг, автор фото даже постил, что «Армия все», то есть он давно уволился из рядов ВС РФ. И эти срочники вообще не причём. Жаль, что другие журналисты не удосужились фактчекнуть. Все в открытом доступе. Спасибо, что говорите правду" - пишут в комментариях.

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