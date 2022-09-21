Тогда жюри, в составе которого она была, поставило Польше 0 баллов. После этого Федишин нарвалась на жесткую критику из-за нетолерантного заявления о ЛГБТ. Но сейчас артистка реабилитировалась и активно гастролирует, помогая украинским защитникам и пострадавшим от вторжения рф.

В этот раз на своей странице в Instagram Федишин поздравила украинцев с Рождеством Пресвятой Богородицы, а также рассказала, что побывала в особом месте – Зарваница. Это святое место, где произошло явление Божией Матери.

Ирина рассказала историю, согласно которой Зарваницкая святыня берет свое начало с чуда явления Пресвятой Богородицы и ее иконы монаху Киево-Печерской Лавры. Случилось это в 1240 году, когда, спасаясь от нашествия орды хана Батыя, испепелившего Киев, инок-христианин бежал на галицко-подольские земли, откуда был родом.

"Обессиленный многомесячными скитаниями, покрытый кровавыми ранами, едва живой, монах уснул, утомленный сном, в котором вдруг ему явилась Пресвятая Дева Мария, простиравшая несчастному свой спасительный омофор. Проснувшись, монах увидел перед собой чудотворный образ Божьей Матери с Дитем Иисусом на руках, возвышавшихся над источником, обмыв раны водой из источника, он с удивлением заметил, что они зажили: благодарно поклонившись Богу за чудесное спасение, монах построил часовню, в которой молился перед явленной иконой, и небольшую пещеру для себя, и с тех пор Зарваница стала местом паломничества и монашеского подвига", - пишет Федишин.

Певица также добавила, что на самом деле там часто бывает, но каждый раз открывает для себя что-то новое, а также посоветовала украинцам посетить это святое место.

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