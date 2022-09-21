Украинская актриса и первая героиня "Холостячки" Ксения Мишина не смогла молчать после очередного нелепого высказывания путина и введения мобилизации на территории рф. Высказывания пропагандистов и самого путина противоречат ситуации с вторжением.

Пока в рф гордо заявили, что мы потеряли якобы более 60 тысяч наших воинов, у них гордо пали чуть более 5 тысяч. В то время, как по реальной картине фактически 60 тысяч их оккупантов уже не вернутся домой.

После заявлений о мобилизации, когда их "операция" якобы идет по плану, у многих были вопросы, а наши звезды с юмором ответили на происходящее.

«Ой, а что случилось? Вроде как спец операция… а тут внезапно мобилизация, чтобы избежать раскола страны. Ну теперь вставайте с диванов и пополняйте вторую армию мира. Видимо не справляется империя и сумасшедший дедушка. И если что – авиабилеты в безвизовые страны закончились» - посмеялась Ксения.

Также Мишина решила рассказать о сложных моментах общения с сыном в последнее время. Платон становится старше и его мнение становится другим, поэтому Ксения начинает искать новый подход к ребенку.

«Не хочет в школу, недовольный. Каждый день такая история. Пытаюсь долгими разговорами родить любовь к тому, что надо делать. Но пока… Не выходит. Я ведь помню свою школу! Я бежала туда к своим подружкам, ради общения, историй… Школа – это ж перемены!».

Напомним, Мишина рассказала о своих правилах нормальной жизни.

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