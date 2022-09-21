Дзидзьо был женат на Ярославе Хоме (Притуле) с 2013 по 2021 год, но в конце концов пара решила расстаться. После этого экс-супруга Михаила активно занялась сольной карьерой.

В этот раз на своей странице в Instagram Ярослава разместила эффектное фото, на котором покрасовалась с ярким макияжем, а также с новой прической — вьющимися и немного осветленными волосами.

"Каждую минуту у нас больше прошлого, и меньше будущего. Ценим свое настоящее. Цени все, что имеешь. Живи! Пока жив. Вдохновляйся и вдохновляй! Твори! Люби! SLAVIA украинцев. Наслаждайся каждой минутой, которую дал тебе Господь 🙏🏼🤍 ", - призвала SLAVIA украинцев.

Поклонники в комментариях сразу же засыпали артистку комплиментами, называя ее красавицей и королевой.

Отметим, ранее Ярослава нарвалась на критику из-за образа для выступления. Тогда певица вышла на сцену в кожаной мини-юбке и черном жакете и дополнила лук босоножками на шпильке. Некоторые поклонники раскритиковали ее внешний вид, полагая, что SLAVIA вышла к публике в образе уличной девки из 90-х.

Напомним, Дзидзьо разъяснил, какие у него отношения с Цыбульской и что он о ней думает.

Как сообщала Politeka, Михаил Хома поразил откровением о личной жизни и бывшей жене.

Также Politeka писала, что Дзидзьо появился в компании милой красавицы в вышиванке.