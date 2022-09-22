Как сообщает Politeka.net, Анджелина Джоли уже много лет является послом доброй воли Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, поэтому нередко отправляется с различными поездками. В этот раз артистка отправилась в пострадавший от наводнения Пакистан.
«Анджелина Джоли приезжает, чтобы засвидетельствовать и понять ситуацию, а также услышать от людей, которые непосредственно пострадали, об их потребностях и о шагах по предотвращению таких страданий в будущем… IRC надеется, что ее визит прольет свет на этот вопрос и побудит международное сообщество", – сказано в сообщении в сети.
Отметим, такие поездки для артистки не в новинку и сама она даже без рабочих поездок ездит по многим странам поддержать граждан.
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Ранее в сети начала обсуждать прошлое артистки, якобы Джоли в 2005 году умышленно передала журналистам место свидания с американским актером Брэдом Питтом. Это было якобы необходимо для того, чтобы разрушить его брак с американской коллегой Дженнифер Энистон.
Таблоид отмечает, что Джоли решила выставить напоказ их тайный с Питтом роман на тот момент. После того, как Энистон рассталась с мужем, Джоли сообщила о том, что беременна от актера.
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