Как сообщает Politeka.net, Анджелина Джоли уже много лет является послом доброй воли Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, поэтому нередко отправляется с различными поездками. В этот раз артистка отправилась в пострадавший от наводнения Пакистан.

Women in the village Ibrahim Chandio, Daddu Sindh recounted to Angelina some of the horrors they face.



Simple needs like food, water, medical attention are not being met. (2/4) pic.twitter.com/GKnyERZlwH — IRC - International Rescue Committee (@RESCUEorg) September 20, 2022

«Анджелина Джоли приезжает, чтобы засвидетельствовать и понять ситуацию, а также услышать от людей, которые непосредственно пострадали, об их потребностях и о шагах по предотвращению таких страданий в будущем… IRC надеется, что ее визит прольет свет на этот вопрос и побудит международное сообщество", – сказано в сообщении в сети.

Отметим, такие поездки для артистки не в новинку и сама она даже без рабочих поездок ездит по многим странам поддержать граждан.

Ранее в сети начала обсуждать прошлое артистки, якобы Джоли в 2005 году умышленно передала журналистам место свидания с американским актером Брэдом Питтом. Это было якобы необходимо для того, чтобы разрушить его брак с американской коллегой Дженнифер Энистон.

Таблоид отмечает, что Джоли решила выставить напоказ их тайный с Питтом роман на тот момент. После того, как Энистон рассталась с мужем, Джоли сообщила о том, что беременна от актера.

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