Популярная украинская модель и телеведущая Александра Кучеренко, которая является женой ведущего-путешественника Дмитрия Комарова из "Мир наизнанку", поделилась в своем Instagram очаровательным фото. Свой пост знаменитость приурочила к игре украинской футбольной сборной, похоже, она стала ведущей одной из трансляций этого поединка.

Как видно, на новой фотографии Саша запечатлена в студии с патриотическим декором, да и сама выглядит весьма патриотично. Перед камерой модель пояивлась в роскошной сине-желтой вышиванке необычного кроя, которая подчеркнула плечи и стройную талию. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Кучеренко написала: "Сегодня в студии болеем за сборную Украины в матче против сборной Шотландии в Лиге наций. Результат этой игры повлияет на наше попадание на Евро-2024. Каждая победа нам важна! Я мечтаю, что очень скоро мы сможем проводить домашние матчи в мирной счастливой Украине, нервничать только из-за футбола и болеть большими семьями вместе, дома".

Напомним, "К тебе всегда тянет": "Мисс Украина-Вселенная" Неплях неожиданно призналась, что влюбилась.

Как сообщала Politeka, В маске и с сигаретой: похудевший Данилко показал себя и "маму" без прикрас и гламура, фото.

Также Politeka писала, что Уже не бальные танцы: Влад Яма показал, чем занимается после переезда в Америку.