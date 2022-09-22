Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока он в июле не прекратил свое вещание. Теперь она стала ведущей нового сезона проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ".

В этот раз на своей странице в Instagram Лилия решила поделиться мыслями по поводу мобилизации в россии.

"Мобилизация, митинги, билет на самолет за миллион, 300 000 новеньких лад 😉. Какое нам дело, что там у них? Нам свое делать! Еще один прожитый день благодаря ВСУ, а значит – еще на день ближе к победе! #славаукраине 💙 💛", - подчеркнула Лилия.

Поклонники в комментариях разделились на два лагеря: кто-то полностью поддерживает позицию Ребрик, а кто считает "какую разницу" недопустимой.

"Да!!! Какое отношение их имеет к нам, кроме "Пусть пощезнут" 🙏 ", " А я думаю, что нам есть дело... Наши ребята тоже не железные и не бессмертные. Мобилизация-это новое мясо, а его кто-то должен перемалывать. И нашим героям тяжело, а они прут и прут...", "Вы правы на 100%", " Что значит какая нам разница?!", "Годами шла дебилизация, теперь мобилизация", "Ну, каждый день только так думать могут разве что блондинки", - пишут подписчики Лилии.

Напомним, Лилия Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.