Модель, бывшая гимнастка, а также победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова снова оказалась в центре обсуждения через новое видео.

Как пишет Politeka.net, победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова обожает привлекать к себе внимание и делает все, чтобы о ней не забыли. В ход идут разные приемы от пикантных фото и шпагатов в «стиле Волочковой», до резких высказываний в адрес хейтеров.

Теперь же Даша показала кадры своей любимой рубрики перевоплощений.

На видео, которое поставила модель, она позирует в розовой кофточке с минимум косметики на лице.

Но потом через мгновением появляется уже в новом шикарном образе кинозвезды с красной помадой на губах и платье с перьями.

«Обожаю такие перевоплощения», - призналась экс-участница «Холостяка».

Пользователи сети по-разному отреагировали на увиденное. Кто-то восхитился роскошным образом Даши, а кто-то в очередной раз упрекнул Ульянову в том, что она переборщила с уколами красоты и изуродовала изначальную форму губ, что выглядит весьма пугающе.

"Может поволонтеришь Даша? Нашла время перевоплощений. Совесть пропала совсем",

"Образ бомбезный",

"Мне спортивный образ больше нравиться.Тот тоже красивый",

"Даш, ну какая же вы хорошенькая🥰",

"Ужас, я про губы", - пишут в сети.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова без фильтров и макияжа нарвалась на жесткую критику: "С губами действительно беда"

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