На своей странице в Instagram артистка разместила милые фото, на которых она обнимается со своей юной фанаткой. Для встречи Елена выбрала стильный осенний образ в бежево-коричневых цветах со шляпой с широкими полями. У звезды также новая прическа, она снова отпускает длинные волосы.

"Очень хочется обниматься чаще теперь. Без повода. Просто потому, что есть с кем… Пусть так и будет всегда 🌞 Спасибо за фото моим любимым папарацци из фан-клуба", — написала Кравец под кадрами.

Подписчики в комментариях восхищаются любимой звездой "Квартал 95": "Я тоже уже хочу тебя обнять🤗", "Вы такая классная 🌺", "Вам красиво с длинными волосами. Младше выглядите😍", "Вауууу Ленкааа, такая красавица❤️", " Счастье Вам и мира нам всем! Красавица!!!", "Была на концерте в Дублине, смотрела на вас завороженными глазами, какая же вы красивая и такая от вас энергия ❤️благодарю, вы согрели наши сердца!!!", " Пусть так и будет🙏. Эх, как же хочется подобное фото с вами".

Ранее Елена Кравец поделилась редкими кадрами с мужем и детьми. Елена и продюсер Сергей Кравец поженились в 2002 году. Пара воспитывает троих детей - 19-летнюю Машу и двойню Ваню и Катю, которые появились на свет в августе 2016 года.

Напомним, 19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" взбудоражила новым дерзким образом.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" показала их сыновей в патриотическом видео.

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