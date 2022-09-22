В этот раз на своей странице в Instagram Катя снова попросила украинцев о помощи.
"Знаю, что видео такие не особо смотрят, но попрошу три минуты вашего времени, посмотрите эту историю 🙏🏻Неоднократно слышала от наших героев, что они на нуле отстаивают мирную нашу жизнь и очень надеются, что мы в тылу живем в мире между собой и помогаем окружающим 🙏🏻 При всех страшных новостях, несмотря на собирающееся нашествие в 300 тысяч, должны только собираться вместе и помогать 🙏🏻", — пишет Осадчая.
Телеведущая пытается помочь семье Целухиных, потерявшей не только дом в Рубежном, но и отца. Причем дети потеряли отца во второй раз, ведь семья взяла на воспитание 10 сирот. Сейчас детям от 4 до 16 лет и им негде жить уже этой зимой.
"Я верю в чудеса и верю, что для семьи мы скоро закроем сбор
Но без вашей помощи никак... Присоединитесь. Важна каждая гривна 🙏🏻. Скоро зима, времени очень мало… Оставляйте комментарии , если присоединяйтесь или уже присоединились. Хочу поблагодарить каждого 🙏🏻", - добавила Екатерина.
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Поклонники в комментариях поддержали Осадчую: "Катя, Вы такая молодец!!! Сил Вам и энергии!!! Конечно же присоединилась к этому сбору! Все будет Украина💙💛".
Напомним, Екатерина Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.
Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.
Также Politeka писала, что Катя Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.