В этот раз на своей странице в Instagram Катя снова попросила украинцев о помощи.

"Знаю, что видео такие не особо смотрят, но попрошу три минуты вашего времени, посмотрите эту историю 🙏🏻Неоднократно слышала от наших героев, что они на нуле отстаивают мирную нашу жизнь и очень надеются, что мы в тылу живем в мире между собой и помогаем окружающим 🙏🏻 При всех страшных новостях, несмотря на собирающееся нашествие в 300 тысяч, должны только собираться вместе и помогать 🙏🏻", — пишет Осадчая.

Телеведущая пытается помочь семье Целухиных, потерявшей не только дом в Рубежном, но и отца. Причем дети потеряли отца во второй раз, ведь семья взяла на воспитание 10 сирот. Сейчас детям от 4 до 16 лет и им негде жить уже этой зимой.

"Я верю в чудеса и верю, что для семьи мы скоро закроем сбор

Но без вашей помощи никак... Присоединитесь. Важна каждая гривна 🙏🏻. Скоро зима, времени очень мало… Оставляйте комментарии , если присоединяйтесь или уже присоединились. Хочу поблагодарить каждого 🙏🏻", - добавила Екатерина.

Поклонники в комментариях поддержали Осадчую: "Катя, Вы такая молодец!!! Сил Вам и энергии!!! Конечно же присоединилась к этому сбору! Все будет Украина💙💛".

Напомним, Екатерина Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.

Также Politeka писала, что Катя Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.