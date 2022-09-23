Певица и героиня второго сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич, отвечая на вопросы, огорчила своих поклонников.

Злата Огневич призналась, что ждать ее нового тура по городам Украины придется долго.

«Недавно завершился мой Всеукраинский тур «Свет», когда будет следующий тур – я не знаю. Правда. Наверное, состоится нескоро. И это будет немного другой формат», - сообщила Злата Огневич на своей странице в Instagram.

Впрочем, артистка поспешила заверить, что увидеть и услышать ее будет можно на «единичных концертах».

Сейчас артистка отдыхает и набирается сил на морском побережье.

«Скоро поеду в старый город», - поделилась своими ближайшими планами Злата Огневич.

Также певица и «Холостячка» призналась, что она интроверт и очень любит горы. В этом году она уже побывала за знаменитой Говерле, однако в будущем собирается покорить и другие вершины, но уже за пределами Украины.

"Хочу повысить сложность и вывсоту", - пояснила "Холостячка".

Говоря также о планах на будущее, артистка показала свою вторую татуировкуу и добавила, что хочет еще больше.

«Моя вторая татуировка и точно не последняя», - призналась Злата Огневич фанатам, демонстрируя утонченный риссунок на запястье.

Напомним, ранее Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Также сообщалось, что Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Кроме того, Politeka.net писала, что Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.