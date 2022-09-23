Злата Огневич призналась, что ждать ее нового тура по городам Украины придется долго.
«Недавно завершился мой Всеукраинский тур «Свет», когда будет следующий тур – я не знаю. Правда. Наверное, состоится нескоро. И это будет немного другой формат», - сообщила Злата Огневич на своей странице в Instagram.
Впрочем, артистка поспешила заверить, что увидеть и услышать ее будет можно на «единичных концертах».
Сейчас артистка отдыхает и набирается сил на морском побережье.
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«Скоро поеду в старый город», - поделилась своими ближайшими планами Злата Огневич.
Также певица и «Холостячка» призналась, что она интроверт и очень любит горы. В этом году она уже побывала за знаменитой Говерле, однако в будущем собирается покорить и другие вершины, но уже за пределами Украины.
"Хочу повысить сложность и вывсоту", - пояснила "Холостячка".
Говоря также о планах на будущее, артистка показала свою вторую татуировкуу и добавила, что хочет еще больше.
«Моя вторая татуировка и точно не последняя», - призналась Злата Огневич фанатам, демонстрируя утонченный риссунок на запястье.
Напомним, ранее Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Также сообщалось, что Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Кроме того, Politeka.net писала, что Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.