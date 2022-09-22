Дмитрий Танкович подчеркнул, что россияне воюют за амбиции диктаторского правительства, которое совсем не волнуется за армию и жизни своих граждан.

Уроженец Беларуси, телеведущий и актер "Дизель Студио" Дмитрий Танкович эмоционально отреагировал на новость о частичной мобилизации в россии. Артист записал обращение к жителям россии, которых отправят на фронт, и дал им совет.

Соответствующий комментарий раздался в конце выпуска обзора новостей NEXTA Live на YouTube.

"ВСУ не остановятся, освобождая свою землю, на которую пришли чужие люди. Пришли туда, где украинцы росли и растили детей. Где учились и учили внуков. Где жили и давали новую жизнь. Так же, как и вы, но они на своей земле", – сказал Дмитрий Танкович.

Также актер подчеркнул, что россияне воюют не за свою родину, на которую якобы напали, не за безопасность собственных семей, а за амбиции диктаторского правительства, которое совсем не волнуется за армию и жизни своих граждан. Потому он дал совет - бросать оружие и сдаваться, потому что украинские воины не будут их жалеть, ведь россияне - это оккупанты.

"Ребята из украинской армии, ВСУ порвут вас на куски и правильно сделают, потому что вы не на своей земле, а они у себя дома. Вас здесь никто не ждал, поэтому разворачивайтесь, бросайте оружие и уходите к себе", – закончил Дмитрий Танкович.

Напомним, что Дмитрий Танкович раскрыл секрет фирменного салата на Новый год.

Как сообщала Politeka, Танкович впечатлил кадрами с красоткой-женой и дочерью в бассейне.

Также Politeka писала, что Танкович пострадал в первый же день отпуска с семьей.