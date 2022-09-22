Как сообщает Politeka.net, в мае украинская певица и участница "Женского Квартала" Вера Кекелия объявила, что готовится во второй раз стать мамой. 8 августа артистка порадовала поклонников долгожданной новостью: она родила мальчика.

Вера Кекелия и ее муж Роман Дуда уже воспитывают 2-летнего сына Ивана, и теперь в их семье появился еще один "красивый мужчина".

Сейчас у себя в Инстаграм Вера Кекелия выложила милое фото, на котором обнимает своих наследников.

«Ванюше 2 года, Матвею практически 2 месяца❤️ Держат маму в тонусе;))) у мамы иногда выходит, а иногда очень хочется на высокую гору залезть, в легком диком состоянии, и так… от души… прокричаться;))) Одним словом – баланс 😂», - написала она.

Коллеги по Кварталу и другие откликнулись на публикацию артистки.

"Девочка моя… ♥️♥️♥️ Мы с медовым виски ждем тебя на той горе)))", - предложила Елена Кравец.

"Такая красивая и настоящая… очень соскучилась❤️❤️❤️", "Это круто, что обнимаешь двух сразу", - пишут другие украинцы.

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