Как сообщает Politeka.net, в мае украинская певица и участница "Женского Квартала" Вера Кекелия объявила, что готовится во второй раз стать мамой. 8 августа артистка порадовала поклонников долгожданной новостью: она родила мальчика.
Вера Кекелия и ее муж Роман Дуда уже воспитывают 2-летнего сына Ивана, и теперь в их семье появился еще один "красивый мужчина".
Сейчас у себя в Инстаграм Вера Кекелия выложила милое фото, на котором обнимает своих наследников.
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«Ванюше 2 года, Матвею практически 2 месяца❤️ Держат маму в тонусе;))) у мамы иногда выходит, а иногда очень хочется на высокую гору залезть, в легком диком состоянии, и так… от души… прокричаться;))) Одним словом – баланс 😂», - написала она.
Коллеги по Кварталу и другие откликнулись на публикацию артистки.
"Девочка моя… ♥️♥️♥️ Мы с медовым виски ждем тебя на той горе)))", - предложила Елена Кравец.
"Такая красивая и настоящая… очень соскучилась❤️❤️❤️", "Это круто, что обнимаешь двух сразу", - пишут другие украинцы.
Напомним, звезда "Женского квартала" Кекелия стала второй раз мамой, первые подробности
А еще Politeka писала, что звезда "Женского Квартала" поделилась важной новостью о своей семье
Также Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" превратилась в молодую копию Мадонны