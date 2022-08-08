Как пишет Politeka.net, Вера Кекелия - известная украинская певица и звезда "Женского квартала". Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где ведет активно страничку и делится с фанами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Вот мы и повстречались. Еще один красивый и мужественный мужчина присоединился к нашей семье;)

Спасибо Вселенной, что я вторично стала счастливой мамой. Спасибо Вселенной, что у меня есть семья, в которой все живы и здоровы. Спасибо Вселенной, что я имею невероятных друзей и подругу, которая постоянно на связи и каким-то образом, находясь в нескольких тысячах километрах от нас, все равно сделала памятные снимки;))))

Люблю и обожаю", - написала Вера в блоге.

Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Это просто невероятные снимки. Еще раз поздравляю", "Верюсь, приветствую, вы такие красивые, хочется вас обнять и зацеловать", "Веруська, наша семья стала в этом году больше благодаря!)) Спасибо, что вы у нас есть! Люблю всем сердцем", "Поздравляю! Пусть растет в мирной Украине))".

Напомним, звезда "Женского Квартала" поделилась важной новостью о своей семье

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