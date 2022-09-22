Победительница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос продемонстрировала, какой модницей растет ее 3-летняя дочь Софийка.

Как сообщает Politeka.net, Санта Димопулос является мамой двух замечательных детей. Вместе с мужем она воспитывает сына и дочь.

И если 14-летний Даниэль, которого Санта родила от шоумена Андрея Джеджулы, довольно редко появляется в ее Инстаграм-аккаунте, то Софию артистка показывает всё чаще.

Так, в своих stories Димопулос продемонстрировала, какой модницей растет ее дочь и рассказала, что девочка уже отбирает ее вещи.

На кадрах показано, как София одела соломенную шляпку своей мамы и не хотела ее отдавать.

Артистка попросила дочь вернуть головной убор, на что получила такой ответ: «Нет, это моя шляпа, мамы ты чего, мы тебе новую купим».

После этого Санта весело рассмеялась.

Ранее мы писали, 14 сентября дочь Димопулос исполнилось три года. Певица закатила ей грандиозный день рождения на юге Франции с фотозонами, гостями и аниматорами. Изюминкой праздника стал огромный торт.

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