Как сообщает Politeka.net, президент россии владимир путин 21 сентября объявил "частичную мобилизацию" из-за войны в Украине. Призвать планируют 300 тысяч человек по всей стране, но в указе нет никаких цифр о пределе граждан рф, которых призовут.

Украинская певица Джамала была поражена тупости россиян, которые это спокойно восприняли. Об этом она написала у себя в Instagram.

В частности, украинская артистка Джамала прокомментрировала смешную и неадекватную фразу пропагандистов кремля "войны нет, а мобилизация есть".

"Абсурдность пропаганды российской не знает предела. И пока ею исправно кормят граждан государства-террориста, для нас сегодняшняя новость – стимул продолжать делать свой максимум для победы", - рассказала Джамала.

К своим словам она опубликовала ролик, на котором поет песню "Коли закінчиться війна" с рэпером FREEL. Они вместе спели о дне, когда мы одержим победу над оккупантами.

Украинцы отметили, что им не жаль россиян - ведь они получили, то что заслуживают после зверств в Украине. А также подарили ей несколько комплиментов: "Я считаю, что они получили именно то, чего заслуживают", "Они идиоты и к ним ничего не дойдет, вместо мозгов у них пустота", "Ты невероятная, Джамала", "Обожаю этот трек! Слава Украине".

Напомним, певица Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как Politeka сообщала, певица Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".

Также Politeka писала, что маленький сын певицы Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".