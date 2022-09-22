После того, как Украина обменяла своих героев на изменника- нардепа и кума Путина Виктора Медведчука, в сети вспомнили его супругу Оксану Марченко.

Так, Владимир Остапчук показал неожиданную реакцию Марченко, высмеяв ее с помощью мема. Кадр он обнародовал в своих Инстаграм-сторис.

«Я только жизнь свою наладила, какого черта», - говорится в подписи.

Напомним, что после задержания нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука СБУ за него вступилась его жена Оксана Марченко. Она записала сразу несколько видеообращений. Так, жена Медведчука обратилась к президентам Украины и Турции Владимиру Зеленскому и Реджепу Эрдогану с просьбой освободить его и стала объектом насмешек со стороны украинцев.

Напомним, Остапчук поиздевался над Киркоровым, Газмановым и другими артистами-путинистами после решения путина: "Дырявый батальон"

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