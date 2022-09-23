Юная дочь Моники Беллуччи в роскошном наряде с драгоценностями засмущала публику на съемке.

Как пишет Politeka.net, 17-летняя Дева Кассель продолжает сниматься для модных домов в самых разных и роскошных образах. Девушка успешно привлекает внимание к себе благодаря не только схожестью со звездной мамой и моделью Моникой Беллуччи.

В этот раз Дева сверкнула драгоценностями в нескольких противоположных образах, подчеркивая свою привлекательность довольно внушительными украшениями. Темные волнистые локоны были уложены самым простым образом, а без яркого макияжа Кассель выглядела еще лучше:

«Шикарно ❤; Всегда самая красивая 😍; Красивая девушка😍; какая прекрасная Дева🌹; Bellissima как мама❤️; Беллиссима 💫; возвышенный вид ; Хорошая картинка😍; Привет милая ❤; Ты слишком совершенна!; 🔥 Возможно, сам огонь; Хороший вид!; Прекрасная дама 🔥Bellissima как мама 😮; Уверена, ты станешь еще лучше.💖 но уже топ мисс во всем мире», - пишут фанаты.

Также поклонники представили целую подборку кадров с Девой, которую снова заметили со своим молодым парнем на прогулке после покупок. Как известно, Дева влюблена в Луку Саландра, он родился и живет в Париже, также является моделью и активно ведет социальные сети.

Ранее уже сообщалось, что двое молодых людей познакомились и полюбили друг друга в модных кругах.

Напомним, дочь Беллуччи в платье с корсетом доказала, что ничем не хуже матери.

Как сообщала Politeka, юная дочь Моники Беллуччи в воздушном платье показала, где заменила мать.

Также Politeka писала, что дочь Моники Беллуччи в прозрачном наряде устроила провокационную фотосессию.