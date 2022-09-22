Певица Настя Каменских не осталась в стороне и отреагировала на радостную новость об освобождении защитников «Азовстали» из российского плена.

Как сообщает Politeka.net, в среду, 21 сентября, в рамках обмена пленными были освобождены 215 воинов-героев. Среди освобожденных 108 защитников "Азовстали", в том числе и офицеры. В соцсетях украинцы были невероятно счастливы, не осталась в стороне популярная вокалистка и жена Потапа Настя Каменских.

У себя в Инстаграм певица прокомментировала это историческое событие и поделилась кадрами.

"Наши герои 🙏🏼 Мы благодарны вам за вашу силу и мужество! 💛 Слава Украине!", - написала Настя Каменских.

Пользователи сети откликнулись на публикацию артистки.

"Какие они хорошие! Спасибо нашему президенту!!!! Я даже не представляю что нужно было сделать что б их освободить💙💛",

"В глазах сколько боли и одновременно счастья! Благодарны им за все, наши герои 💛💙",

"Спасибо вам наши герои!!!!!!!!!!!!!💙💛СЛАВА УКРАИНЫ!!! ГЕРОЕМ СЛАВА!!!💙💛",

"Слава Україні!!! О це так новина!!!! А то знайшли новину і дивується весь світ, що Путлер оголосив мобілізацію, українці і так знали, що він це зробить. Україні слава, а там одна ганьба! 🙏🙏🙏🙏", - пишут в сети.

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