Как сообщает Politeka.net, Анджелина Джоли в этом году чаще мелькает перед камерами, так как стала активнее ездить по миру из-за своей занятости в качестве посла доброй воли ООН. В это раз звезда отправилась в Пакистан, где довольно много людей пострадали из-за наводнений и нуждаются в срочной помощи.

Многие обратили внимание на сдержанные наряды артистки, ее простые образы и спортивный рюкзак, который она носит сама. В черной кофте артистка выглядела достаточно скромно, но даже без макияжа получила комплименты.

«Она прекрасный человек😻; Великолепная Анджелина, красавица женщина и красавица-актриса, она правда прекрасна; Надеюсь, все будет хорошо ❤; Вау, люби свои человеческие эмоции, Боже, защити, поддержи и благослови тебя, дорогая; хочется тоже увидеть ее вживую; без украшений даже лучше» - пишут в сети.

«Анджелина Джоли приезжает, чтобы засвидетельствовать и понять ситуацию, а также услышать от людей, которые непосредственно пострадали, об их потребностях и о шагах по предотвращению таких страданий в будущем… IRC надеется, что ее визит прольет свет на этот вопрос и побудит международное сообщество", – сказано в сообщении в сети.

Отметим, такие поездки для артистки не в новинку и сама она даже без рабочих поездок ездит по многим странам поддержать граждан.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина призналась, почему проснулась со слезами на глазах: "Никита уехал..."

Как сообщала Politeka, "С возвращением": "Холостячка" Мишина после месяцев за границей приехала в Украину, фото.

Также Politeka писала, что "Дорогие люди…": Могилевская со слезами на глазах обратилась к украинцам, видео.