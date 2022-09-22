На своей странице в Instagram артистка поделилась эмоциями после концерта для раненых украинских героев.⠀

"После таких концертов я очень долго прихожу в себя и нахожу в себе силы жить дальше. Мы снова были в военном госпитале с концертом для героев, проходящих лечение после страшных последствий войны. Каждому из нас нужно отдавать всю любовь, что есть в нашем сердце

тем людям, которые готовы отдать ради нас жизнь", – признается Цибульская.

Ольга также рассказала, что потом она со своими звездными коллегами посетила тяжелораненых.

"После концерта мы с Юрой Горбуновым и Витей Павликом несколько часов ходили палатами для тяжелораненых. К тем, кто не смог прийти на концерт, потому что больше не может ходить. Сложно находить слова. Хочется обнять, плакать и благодарить. Поможет только любовь. Человеческая любовь может лечить. Замечайте их на улицах, улыбнитесь, пожмите руку. Им так важно понимать, что их ждут целая страна и всю жизнь впереди. Кланяюсь к земле. Будьте здоровы и живы. Возвращайтесь, герои!", — подчеркнула артистка.

Цибульская также добавила, что через несколько часов после этого концерта они узнали радостное известие об обмене пленными.

Напомним, что Ольга Цибульская покорила зажигательными танцами своих родителей.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.

Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.