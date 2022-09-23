По словам Екатерины Павленко, все произошло так, как снилось. В своем сне она даже увидела город Смела Черкасской области, где никогда не была, но именно там она оказалась после 24 февраля, уехав из Киева.

Фронтвумен группы Go_A рассказала, что 22 февраля они были в Литве и там им даже предложили остаться – все уже чувствовали, что приближается большая беда.

«Мы знали, что что-то будет. Мониторили западные СМИ, было ощущение, мне снился сон один и тот же… Мне снилась война. Причем мне приснилось так все четко. Даже приснился город Смела, где я никогда не была. И я думала: почему Смела?», - рассказала Екатерина в интервью ЖВЛ .

Утром 24 февраля Екатерина поняла, что война – это больше не сон, а страшная реальность.

«Так и было утром 24-го. Я очнулась, поняла, что война, взяла кота, его корм…», – рассказала Екатерина.

Когда россияне вторглись в Украину, Go_A отменили все концерты и в кресле судьи на Нацотборе Евровидения в Исландии Катю не дождались.

«В тот момент я поняла, что толку от того, что я уеду и буду сидеть в жюри не будет никакой. Я часть этой страны, и я не могу сейчас просто отморозиться и поехать туда. Хотя поехать в Исландию – это была моя мечта, которую я до сих пор не осуществила», - призналась Екатерина, которая остается жить в Украине и выезжает только для того, чтобы выйти на сцену, исполнить свои песни и рассказать своим слушателям из других стран правду о войне, об ужасах, которіе творят россияне в Украине.

Напомним, Катя Осадчая срочно попросила украинцев о помощи.

Также сообщалось, что Коля Серга спел хит Пугачевой на новый лад, насмешив украинцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что Полякова взорвалась мощным посланием к российским мамашам.