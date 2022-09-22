Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катя знову попросила українців про допомогу.

"Знаю, що відео такі не особливо дивляться, але попрошу три хвилини вашого часу, подивіться цю історію 🙏🏻Неодноразово чула від наших героїв, що вони на нулі відстоюють мирне наше життя і дуже сподіваються, що ми в тилу живемо в мирі між собою і допомагаємо оточуючим 🙏🏻 Попри всі страшні новини, попри навалу в 300 тисяч, яка вже збирається, маємо тільки збиратися разом і допомогати 🙏🏻", — пише Осадча.

Телеведуча намагається допомогти родині Целухіних, яка втратила не тільки будинок в Рубіжному, але й батька. Причому діти втратили батька вдруге, адже родина взяла на виховання 10 сиріт. Зараз дітям від 4 до 16 років і їм немає де жити вже цієї зими.

"Я вірю в дива і вірю, що для родини ми скоро закриємо збір

Але без вашої допомоги ніяк... Долучіться. Важлива кожна гривня 🙏🏻. Скоро зима, часу дуже мало…. Залишайте коментарі, якщо долучайтеся чи вже долучилися. Хочу подякувати кожному 🙏🏻", — додала Катерина.

Шанувальники в коментарях підтримали Осадчу: "Катю, Ви така молодець!!! Сил Вам та енергії!!! Звісно ж долучилася до цього збору! Все буде Україна💙💛".

Нагадаємо, Катерина Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.

Як повідомляла Politeka, Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.

Також Politeka писала, що Катя Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.