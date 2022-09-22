В первые дни войны певица жила в подземном паркинге в Киеве, а затем поняла, что нужно ехать.
«Первой мыслью было ехать в Ворзель. Родственники просто поехали туда, запаслись продуктами, чтобы переждать там. И мы тоже должны были ехать туда. Причем у меня внутри все протестовало и уже просто по встречной полосе ехали танки, наши… Я сказала: «Останавливайте меня, я буду выходить. Я не хочу туда ехать», - рассказала Павленко в интервью ЖВЛ.
Напомним, Ворзель в Киевской области, куда решисты зашли со стороны Бучи, оказался под оккупацией в конце февраля. Оккупация длилась полтора месяца.
На пути к Ворзелю автомобиль, в котором ехала Екатерина Павленко, пришлось развернуть – там взорвали мост. Таким образом Екатерине удалось спастись от оккупации.
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Певица оказалась в городе Смела Черкасской области, в котором раньше никогда не была. Там у ее знакомых пустовал дом.
«Там восемь лет никто не жил. 15 градусов мороза, у меня лысый кот сфинкс, два одеяла, кот за пазухой. Первые дни было сложно», – рассказала певица.
Екатерина также рассказала, что перед войной видела один и тот же сон – ей снилась война. Как оказалось, сон был вещий.
Напомним, певица Цибульская не сдержала эмоций после выступления в госпитале.
Также сообщалось, что Осадчая жестко высказалась о малочисленных протестах в России.
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