Звезда Евровидения и фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко после полномасштабного военного вторжения России в Украину уехала из Киева и чуть не оказалась на оккупированной территории.

В первые дни войны певица жила в подземном паркинге в Киеве, а затем поняла, что нужно ехать.

«Первой мыслью было ехать в Ворзель. Родственники просто поехали туда, запаслись продуктами, чтобы переждать там. И мы тоже должны были ехать туда. Причем у меня внутри все протестовало и уже просто по встречной полосе ехали танки, наши… Я сказала: «Останавливайте меня, я буду выходить. Я не хочу туда ехать», - рассказала Павленко в интервью ЖВЛ.

Напомним, Ворзель в Киевской области, куда решисты зашли со стороны Бучи, оказался под оккупацией в конце февраля. Оккупация длилась полтора месяца.

На пути к Ворзелю автомобиль, в котором ехала Екатерина Павленко, пришлось развернуть – там взорвали мост. Таким образом Екатерине удалось спастись от оккупации.

Певица оказалась в городе Смела Черкасской области, в котором раньше никогда не была. Там у ее знакомых пустовал дом.

«Там восемь лет никто не жил. 15 градусов мороза, у меня лысый кот сфинкс, два одеяла, кот за пазухой. Первые дни было сложно», – рассказала певица.

Екатерина также рассказала, что перед войной видела один и тот же сон – ей снилась война. Как оказалось, сон был вещий.

Напомним, певица Цибульская не сдержала эмоций после выступления в госпитале.

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