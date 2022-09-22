Катя Осадча наголосила, що їй гидко дивитися на всі ці протести, адже вони почали відбуватися лише тоді, коли припекло у самих росіян.

Як повідомляє Politeka.net, після оголошення мобілізації молодь у росії раптово схопилася і вирушила на мітинги. У мережі з'явилося чимало роликів із протестів, проте відома українська телеведуча Катя Осадча вважає, що їх показувати українцям не потрібно. Про це вона написала в Instagram.

Катя Осадча наголосила, що їй гидко дивитися на всі ці протести, адже вони почали відбуватися лише тоді, коли припекло у самих росіян.

"Не поститиму жалюгідних маршів і протестів. На болотах вийшли кричати "ні війні" тільки коли їх улюблений керівник вирішив до нас відправити на екскурсію. Тобто раніше протестувати не було проти чого? Фу... Огидно. Низько. Не народ, а мотлох" , - жорстко написала Осадча.

Знаменитість наголосила, що росіяни зайняли досить лицемірну позицію, бо не протестують проти війни, а лише проти мобілізації.

"Та жалюгідна молодь кричала "путина в окопи". Тобто воювати треба, але не тим, хто вийшов на протест, а тим, хто це вигадав? Хтось у тій країні має розум? Якесь суцільне дно. І без варіантів - посилюватимуть виробництво великих пластикових пакетів. Те й заслуговують", - розповіла Катя Осадча.

Нагадаємо, що Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.

Як повідомляла Politeka, Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.

Також Politeka писала, що Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.