Как сообщает Politeka.net, президент россии владимир путин 21 сентября объявил "частичную мобилизацию" из-за войны в Украине. Призвать планируют 300 тысяч человек по всей стране, но в указе нет никаких цифр о пределе граждан рф, которых призовут.

Українська співачка Джамала була вражена тупістю росіян, які це спокійно сприйняли. Про це вона написала у себе в Instagram.

В частности, украинская артистка Джамала прокомментрировала смешную и неадекватную фразу пропагандистов кремля "войны нет, а мобилизация есть".

"Абсурдність російської пропаганди не знає межі. І поки нею справно годують громадян держави-терориста, для нас сьогоднішня новина – стимул продовжувати робити свій максимум для перемоги", - розповіла Джамала.

До своїх слів вона опублікувала ролик, на якому співає пісню "Коли закінчиться війна" із репером FREEL. Вони разом заспівали про день, коли ми отримаємо перемогу над окупантами.

Українці зазначили, що їм не шкода росіян - адже вони отримали, що заслуговують після звірств в Україні. А також подарували співачці кілька компліментів: "Я вважаю, що вони отримали саме те, на що заслуговують", "Вони ідіоти і до них нічого не дійде, замість мізків у них порожнеча", "Ти неймовірна, Джамала", "Люблю цей трек! Слава Україні".

Нагадаємо, співачка Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".

Як Politeka повідомляла, співачка Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що маленький син співачки Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".