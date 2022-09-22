Українська співачка, телеведуча та кума Михайла Хоми (Дзідзьо) Ольга Цибульська виступила перед захисниками разом з Юрієм Горбуновим та Віктором Павліком.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася емоціями після концерту для поранених українських героїв.⠀

"Після таких концертів я дуже довго приходжу до тями і знаходжу в собі сили жити далі. Ми знову були в військовому шпиталі з концертом для героїв, що проходять лікування після страшних наслідків війни. Кожному з нас потрібно віддавати всю любов, що є в нашому серці

тим людям, котрі готові віддати заради нас життя", — зізнається Цибульська.

Ольга також розповіла, що потім вона зі своїми зірковими колегами відвідала тяжко поранених.

"Після концерту ми з Юрою Горбуновим і Вітею Павліком кілька годин ходили палатами для тяжкопоранених. До тих, хто не зміг прийти на концерт, бо більше не може ходити. Складно знаходити слова. Хочеться обійняти, плакати і дякувати. Допоможе тільки любов. Людська любов може лікувати. Помічайте їх на вулицях, посміхніться, потисніть руку. Їм так важливо розуміти, що на них чекають ціла країна і ціле життя попереду. Кланяюсь до землі. Будьте здорові і живі. Повертайтеся, герої!", — наголосила артистка.

Цибульська також додала, що за кілька годин після цього концерту вони дізналися радісну звістку про обмін полоненими.

Нагадаємо, що Цибульська підкорила запальними танцями своїх батьків.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська пройшлася Бузовій, Лазарєву та іншими російськими зірками.

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