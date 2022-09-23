"Холостячка" Ксения Мишина показала себя и рассказала, что решилась впервые помыть голову, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая победила на "Танцях з зірками". И популярность звезды резко выросла после того, как Мишина пошла на шоу "Холостячка", где стала главной героиней. Ксения на проекте выбрала победителем юмориста Александра Эллерта, с которым долгое время встречалась после проекта, но в конечном итоге пара разбежалась. Зато теперь Мишина довольно успешная блогерка в Инстаграм и постоянно делится с фанами чем-то новеньким.

А в этот раз Ксения решила выйти в сторис, где показала себя в ванной комнате.

"Пошла наконец-то мыть голову :)))", - написала звезда.

"Проснулась сегодня и думаю, сколько месяцев я уже голову не мыла. Месяцев три-четыре. Может полгода", - сказала Мишина в сторис, показывая свои волосы.

После этого звезда поделилась кадрами, где была уже с помытой головой.

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