Актер «Дизель Студио» Александр Бережок с начала полномасштабного вторжения рф исчез из соцсетей и ничего не публиковал.

Поэтому у поклонников артиста возникло немало вопросов. За кулисами съемок недавних концертов «Дизель Шоу» Бережок впервые прокомментировал свое решение.

Недавно Бережок и его жена Алена отметили 10-летие брака. Вместе они воспитывают троих детей.

"Мы даже не думали куда-нибудь уезжать. Ибо, во-первых, это моя земля. Во-вторых, у меня большая семья, жена тогда была беременна. Поэтому было только одно решение - оставаться дома", - признается актер.

Александр также заявил, что сам встал на защиту родного края в рядах ТРО.

"Я участвовал во всех наших мероприятиях терробороны. Туда не было никакой очереди, как в некоторых других местах, мы быстро самоорганизовались. Начали помогать находить продукты питания, поскольку у нас были взорваны мосты, район буквально стал оторванным от всей Украины. Возле ближайшей Черниговской области шли сильные бои. Вместе с мужчинами мы строили линию обороны", - вспоминает звезда "Дизель шоу".

Он также добавил, что не хотел обо всем этом говорить публично.

"Не вижу смысла. Я понимаю, что люди хотят что-то знать больше, но я просто выполнял свой долг. Это нормально. Со мной фотографировались люди, которые узнавали на блокпостах. А чтобы я сам что-то выкладывал — нет", — заявил Бережок.

Напомним, звезда "Дизель шоу" рассказал о состоянии сына, который серьезно пострадал в ДТП.

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